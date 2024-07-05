عااجل من التموين.. قرار هام من وزارة التموين توضح اخر سعر لرغيف العيش المدعم للمواطنين.. ياترى سعره كام

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان رسمي يوضح التكاليف المتعلقة بصناعة الخبز للمخابز البلدية التي تنتمي إلى القطاعين العام والخاص، وفي إطار التوجيه الوزاري رقم 22 لعام 2024، الذي صدر اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، قدمت الوزارة توجيهات واضحة وشاملة لجميع المديريات التموينية في كافة المحافظات حول تكاليف إنتاج رغيف الخبز.

توجية وزارة التموين

يأتي هذا التوجيه كجزء من جهود الوزارة لضمان استقرار الأسعار وضمان توافر الخبز بأسعار عادلة ومناسبة للمواطنين، وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية الإنتاج وتحديد التكلفة الحقيقية لتصنيع الخبز بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتكاليف المواد الخام والطاقة، كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير الخبز بالجودة المطلوبة، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات في كافة المحافظات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الوزارة الدائم على تحسين خدماتها وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والزيادات في تكاليف الإنتاج.

اخر اخبار وزارة التموين

أعلن وزير التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية سوف تتحمل فروق تكاليف إنتاج الخبز للمخابز المؤهلة لذلك، والتي تنتج أنواع الخبز مثل ماوطرى، ملدن، مجر وتعمل بوقود السولار، سوف تقوم الهيئة بتحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات البنكية المفتوحة للمخابز عن كل رغيف يباع من خلال النظام، كما نص القرار الوزاري على أن تقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بحساب إجمالي المبالغ التي يجب أن تسددها المخابز التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، يتعلق ذلك بفروق تكلفة إنتاج الخبز