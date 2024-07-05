الحكومة تعلن رسمياً.. موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 للقطاع العام والخاص

موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 أصبحت محط اهتمام كبير لدى العاملين في كل من القطاعين الخاص والعام، يهتم العديد من المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية نظراً لما تحمله هذه المناسبات من أهمية خاصة لديهم، يمثل الاحتفال بهذه الأعياد جزءاً كبيراً من تقاليدهم الثقافية والدينية

وتعد إجازة رأس السنة الهجرية واحدة من أهم هذه المناسبات التي يترقبها الجميع بفارغ الصبر، تأتي هذه العطلة الرسمية في المرتبة الثانية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يزيد من أهميتها ويعزز رغبة الناس في معرفة موعدها للاحتفال بها بالشكل المناسب.

موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446

فيما يتعلق موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 للقطاع العام، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن يكون يوم الخميس 11 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك احتفالا برأس السنة الهجرية بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لأول يوم من شهر المحرم عام 1446 حسب ما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأوضح مجلس الوزراء أن موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 تشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك شركات القطاع الخاص.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص

وفقا لما أعلنه محمد جبران وزير العمل سيكون موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 للقطاع الخاص يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024، وتعتبر هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص احتفالاً برأس السنة الهجرية.

أوضح جبران أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا كانت ظروف العمل، تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر وذلك استنادا إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أن العاملين في القطاع الخاص، يستحقون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.