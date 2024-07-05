متاحة الآن education.gov.dz رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين بدأوا يشعروا بحالة من القلق الشديد خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن قرابة الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024….

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024

حيث صرح الدكتور”عبد الحكيم بلعابد” الذي يشغل منصب وزير التعليم الجزائري، أنه تم الإنتهاء من تصحيح حوالي ما يقرب من 80% من كراسات الإجابة الخاصة بطلاب البكالوريا في جميع المدارس، وأضاف إلى أن نتائج البكالوريا 2024 سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من 20 يوليو/تموز ،مشيداً بأداء القيادات التعليمية التي ساهمت في إننهاء العام الدراسي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الجزارية التي حرصت على متابعة عملية التصحيح ورصد الدرجات حتى تتأكد من عدم وجود أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب خاصة وأنها مرحلة فاصلة في عمر الطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

وأعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية: