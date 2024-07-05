برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور اول عبر موقع بوابة التعليم الفني

يترقب الطلاب بفارغ الصبر لحظة اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في التخصصات المختلفة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب موعد إصدار النتائج بعد انتهاء لجان التصحيح من مراجعة ورصد درجات الطلاب وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم الفني، وسترفع النتائج تدريجيا في مختلف المحافظات قبل توزيعها على المدارس الفنية، في هذا السياق نوضح لكم في مقالنا اليوم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع الطلاب في الشعب الفنية المختلفة بما في ذلك الفندقية، التجارية، الصناعية، والزراعية، وذلك بهدف تسهيل عملية استخراج النتائج على أولياء الأمور والطلاب قامت الوزارة بتوفير رابط مباشر، يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات أو النظام المزدوج، وقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مما يجعل من المرجح ظهور النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2024

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم الفني لتسهيل عملية استخراج نتائج الطلاب، قامت الوزارة بإتاحة رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بها هذا الرابط يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية وموعد ظهورها، وقد استمرت عملية تصحيح أوراق الاختبارات لمدة شهر كامل مع مراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي للإعلان عن النتائج ولكن لضمان سهولة الوصول إلى النتائج عند توفرها نوفر لكم الخطوات التالية للحصول عليها من موقع الوزارة: