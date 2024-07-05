كارثه لو انت منهم.. حقيقة حذف 20 مليون مواطن من التموين وما هو اخر موعد لصرف تموين هذا الشهر.. شوف نفسك بسرعة

في الآونة الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول واسع للأخبار بين المواطنين حول موضوع حصة التموين، تضمنت هذه الأخبار تفاصيل هامة عن آخر موعد لتوزيع السلع التموينية لشهر يونيو 2024 لأصحاب البطاقات التموينية، وتساءل الكثيرون عن مدى دقة هذه المعلومات ومصداقيتها، ما دفعهم لمتابعة المستجدات بقلق وترقب، ازداد الاهتمام بهذا الموضوع نظرا لأهمية التموين في حياة العديد من الأسر، الذين يعتمدون على هذه السلع لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

حقيقة حذف 20 مليون مواطن من التموين

تداولت تقارير إعلامية في يونيو 2024 تفيد بإزالة 20 مليون مواطن من نظام التموين في مصر. تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بدور هام في ضمان توافر السلع المدعومة لحاملي البطاقات التموينية، الوزارة تخصص مبلغ ضخم يقدر بحوالي 36 مليار جنيه مصري سنويا لدعم نظام التموين، ويتم توزيع هذه السلع من قبل الحكومة بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر والأفراد الذين يعتمدون على هذا الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

مواعيد صرف السلع التموينية

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الموعد النهائي لصرف سلع التموين لشهر يونيو 2024 لأصحاب البطاقات التموينية سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو، وسيتم ذلك من خلال منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية التي يبلغ عددها 1300 مجمع في كافة أنحاء الجمهورية، وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته للمديريات التموينية على ضرورة تكثيف الرقابة من خلال مكاتب التموين وحملات التفتيش على منافذ صرف السلع التموينية، ويهدف ذلك إلى التأكد من التزام هذه المنافذ بمواعيد صرف التموين المحددة، والتي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة متواصلة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.