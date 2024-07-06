وصفات جديدة.. تردد قناة cbc سفره الجديد لمتابعة أقوى برامج الطبخ

تعد قناة cbc سفرة من أهم وأروع القنوات في الوطن العربي التي تقدم الكثير من الوصفات والأطعمه للنساء، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة النساء عن التردد الجديد لقناة سي بي سي سفره لكي يقوموا بتنزيل القناة ومتابعه كافة الوصفات والبرامج التي تبث على القناه، لذلك من خلال مقالنا اليوم وعبر موقع البديل سوف نوفر لكم تردد قناه سي بي سي سفره الجديد لكي تقوموا بمتابعه كافة البرامج عن الطبخ.

تردد cbc سفرة

تعد قناة cbc سفرة من القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، حيث يتابعها الكثيرون بشغف من أجل تعلم وصفات طبخ جديدة والاستمتاع ببرامج الطهي المميزة التي تقدمها، بسبب هذا الإقبال الكبير من الجمهور، يسعى العديد من الأشخاص للبحث عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، لضمان عدم تفويت أي من برامجها الشيقة والمفيدة.

التردد 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

خطوات استقبال تردد قناة CBC سفرة على جهاز الريسيفر

قناة cbc سفرة تعتبر واحدة من القنوات الرائدة والأكثر شهرة في مجال الطهي، وقد حققت انتشارا واسعا بفضل برامجها الرائعة ووصفاتها المميزة التي تستهوي جميع محبي فنون الطهي، يمكنك ضبط ترددها على جهاز التلفزيون باتباع الخطوات التالية بكل سهولة: