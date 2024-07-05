الحين بخطوات بسيطة.. تغيير رقم الجوال عبر حساب المواطن وكيفية الاستعلام عن الأهلية

أوضح حساب المواطن عن إمكانية تغيير رقم الجوال عبر حساب المواطن بشكل إلكتروني، وذلك بعد أن تزايد البحث من قبل المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن عن معرفة كيفية تبديل رقم الهاتف، وأوضح حساب المواطن عن ظهور نتائج أهلية الدعم للدفعة 80 حيث يتم الاستعلام عن الأهلية عبر موقع حساب المواطن، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات تبديل رقم الهاتف بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الأهلية.

كيفية تغيير رقم الهاتف عبر حساب المواطن

أصبح بإمكان المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن تغيير رقم الهاتف بكل سهولة عبر موقع حساب المواطن وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة السر وإسم المستخدم.

اضغط على الإعدادات.

بعد ذلك اضغط على رقم الهاتف.

انقر فوق تعديل وقم بكتابة رقم الهاتف الجديد.

ادخل كود التحقق.

بذلك يكون قد تم تغيير رقم الهاتف بنجاح.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة السعودية معرفة نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يوليو الدفعة 80 حيث يمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال اتباع الخطوات الآتية: