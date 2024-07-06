“إحذر 7 حالات للإقصاء”.. حالات الإقصاء من سكنات عدل 2024 في الجزائر والشروط aadl.com.dz

كشفت وزارة العمل والإسكان داخل الجزائر انه يوجد بعض حالات الاقصاء من سكنات عدل والتي تمنع المواطنين من الحصول على وحدات سكنيه داخل سكنات عدل 3 وقد نصحت الوكالة مواطنيها بعدم اتباع تلك الحالات لضمان الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل، وتعتبر سكنات عدل واحدة من أساليب الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان داخل الجزائر الى مواطنيها وخاصة الشباب الذين يرغبون في الحصول على شقة سكنيه للزواج أو غيره باسعار مخفضة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار الذي اصبح يعاني منها الكثير في مختلف دول العالم.

حالات الإقصاء من سكنات عدل

يوجد بعض الحالات التي يجب معرفتها والتي تؤدي إلى الاقصاء من الحصول على سكنات عدل وتلك الحالات هي:

في حاله تجاوز الراتب الشهري الثابت للمتقدم 118 الف دينار فلا يحق له الحصول على سكن في سكنات عدل.

كذلك في حالة عدم وجود المتقدم على الأراضي الجزائرية لفترة طويلة ومغادرته البلاد.

كما لا يمكن للمتقدم الحصول على سكنات عدل إذا لم يصل راتبه الشهري الثابت الى 24000 دينار جزائري.

كما لا يمكن للمتقدم الحصول على سكنات عدل في حال تخطيه عمر ال70 عام.

إذا لم يتبع المتقدم الشروط والأحكام التي حددتها وزارة العمل والاسكان فلن يحصل على السكن.

في حالة عدم سداد المصاريف الادارية المقررة فلن يحصل على السكن.

إذا كان المتقدم يمتلك وحدة سكنية بالفعل فلا يحق له الحصول على وحدة من سكنات عدل.

شروط سكنات عدل

حددت وكالة عدل شروط بالتقديم والحصول على سكن وتلك الشروط هي: