الان.. عرض برنامج بيت السعد مع ضيف الحلقة الثانية إليسا على قناة MBC  بجودة هائلة

في أولى حلقات برنامج بيت السعد، تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وبمختلف محركات البحث جوجل، فضلاً عن أن البرنامج من تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد، التي بدأو في عرضه يوم الأربعاء الماضي يوم 3 من شهر يوليو 2024، وفي الحلقة الأولى حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على الحلقة، ومن بعدها شهدتها محركات البحث ضجة كبيرة عن هذا البرنامج وتميزه في تقديم الحلقات.

حلقات عرض برنامج بيت السعد

وفي الحلقة الثانية تحل المطربة إليسا، التي ستتحدث عن حياتها الشخصية ومن بينها إصابتها بمرض السرطان، ليتم عرضة يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءًا عبر قنوات أم بي سي، والإعادة تكون يوم السبت في تمام الساعة 9 مساءً على القناة ذاتها، حتى أن البرنامج يتم عرضه لمدة 3 أشهر متتالية، لتدور فكرته حول استضافته لألمع النجوم في الوطن العربي، ومناقشة حياتهم الشخصية.

تردد قناة MBC 1 الجديد

يمكن بكل سهولة إمكانية مشاهدة حلقات برنامج بيت السعد من تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة أم بي سي يكون النايل سات.

في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11470.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد أخر لقناة ام بي سي

وهناك تردد أخر لقناة ام بي سي لمشاهدة برنامج بيت السعد، وفقًا للبيانات الأتيه:-