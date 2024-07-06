شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile uc اربح جوائز وهدايا ومكافات كثيرة

تعد لعبة ببجي من اشهر العاب القتالية التي انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة في جميع الدول ويمارسها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار، حيث انها توفر لك عدد كبير من المميزات وتستطيع أن تقضي وقت من المغامرة والإثارة والمنافسة مع الأصدقاء فهي تنمي لديك مهارة التحدي والفوز والإصرار على تخطي المستويات وتستطيع ان تكون لاعب قوي من خلال شحن شدات ببجي لذلك سوف نعرض لكم طريقة سهلة لتحميل لعبة ببجي والحصول على شهادات من الموقع الرسمي خلال هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة بيجي على الهواتف

يمكن الاستمتاع بلعبها ببجي على جهازك من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على تطبيق جوجل بلاي او اب ستور من هاتفك.

ثم اكتب في شريط البحث لعبه ببجي موبايل واضغط على كلمة بحث.

ثم اضغط على النتائج الظاهرة لك واضغط على لعبه ببجي.

ثم اضغط على كلمة تثبيت وسوف تبدأ عملية التنزيل على جهازك وبعد الاكتمال سوف تحصل على إشعار بنجاح تثبيت اللعبه.

اضغط على فتح ثم سجل الدخول من خلال انشاء حساب جديد او يمكنك اللعب كضيف.

طريقه شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي من خلال ما يلي: