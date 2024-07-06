قناة الحلم للأطفال.. تردد قناة كوكي الجديد للأطفال للترفيه على الأطفال.. نزلها الان

قناة كوكي كيدز هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال، تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز يناسب الفئات العمرية الصغيرة، تبث القناة برامجها على مدار الساعة وتقدم مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والمسلسلات والأفلام التي تعزز القيم الإيجابية وتعليم المهارات الأساسية للأطفال، تتميز قناة كوكي كيدز بتقديم محتوى يعزز من تنمية الذكاء العاطفي والإجتماعي لدى الأطفال، إضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الأنشطة التفاعلية والمسابقات، كما تولي القناة اهتمام خاص بتعليم اللغات وتنمية مهارات القراءة والكتابة من خلال برامج تعليمية مشوقة.

تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات

لتتمكن من إعداد قناة كوكي كيدز واستقبالها على جهاز التلفاز الخاص بك بشكل صحيح، يجب عليك إدخال التردد الجديد بدقة وفقا للخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة البث للقناة: SD.

خطوات تحميل القناة على التلفاز

لتتمكن من تحميل القناة على جهاز التلفاز الخاص بك، يجب اتباع جميع الخطوات التالية بدقة:

ابدأ بالضغط على زر القائمة الموجود على جهاز الريسيفر الخاص بك بعد ذلك، انتقل إلى قسم الإعدادات من القائمة التي ستظهر أمامك. اختر خيار التثبيت اليدوي من قائمة الإعدادات. قم بإدخال التردد الجديد الخاص بالقناة التي ترغب في تحميلها، يجب أن تكتب جميع البيانات بدقة، بما في ذلك التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، ومعدل الاستقطاب. اضغط على زر البحث للبدء في عملية البحث عن القناة، ستحتاج إلى الانتظار لبضع لحظات حتى يتم العثور على القناة وتحميلها على جهاز التلفاز الخاص بك.

بمجرد انتهاء عملية البحث، ستجد القناة قد تم تحميلها ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدتها.