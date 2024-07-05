العملاق الجديد قادم وبقوة🔥.. مواصفات هاتف هونر 200 لايت الجديد وسعر الهاتف في الأسواق العربية

هاتف هونر 200 لايت الجديد يأتي كأحد أحدث إصدارات شركة هونر في فئة الهواتف المتوسطة، و يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة ذات دقة عالية، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بسعر معقول مع أداء جيد بجانب السعر المتميز حيث يتواجد في الهاتف الكثير من المواصفات التي تجعله من الهواتف القادرة على منافسة العديد من الهواتف الأخرى لاكبر الشركات المعروفة في الأسواق، وسوف نتعرف من مقال على كافة تفاصيل المميزة الموجودة فيه.

مواصفات هاتف هونر 200 لايت الجديد

‏يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات في كافة أجزائه مما يزيد من رغبة الكثير في شراءه:

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1080 x 2412 بكسل (FHD+)، و كثافة 394 بكسل في البوصة، بالإضافة إلى معدل تحديث 60 هرتز

معالج من نوع MediaTek Dimensity 6080 ثماني النواة، بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسومات Mali-G57 MC2

الذاكرة الخاصة به 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة MagicOS 8

الكاميرا الخلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، و كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

الكاميرا الأمامية هي كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.1.

بطارية الهاتف كبيرة حوالي بسعة 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 35 واط

يدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

مستشعر بصمة الإصبع الجانبي.

التعرف على الوجه.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

بلوتوث 5.1.

لا يدعم منفذ سماعة 3.5 مم

وزن الجهاز 166 جرام.

يتوفر بألوان: الأسود، الأزرق، والفضي.

سعر هونر 200 لايت الجديد

‏يتوفر الهاتف في أغلب الأسواق العالمية ويتواجد في مصر بسعر 13,500 جنيه، بينما يتواجد الجهاز في المملكة العربية السعودية بسعر 999 ريال سعودي وهذا السعر مناسب جدا لجميع المميزات التي يحملها الهاتف.