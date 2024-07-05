4000 دينار جزائري .. رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 وماهي الشروط المطلوبة لها

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
4000 دينار جزائري .. رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 وماهي الشروط المطلوبة لها
4000 دينار جزائري .. رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 وماهي الشروط المطلوبة لها

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من برامج الدعم للمواطنين بهدف رفع مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين المحتاجين من ضمنها منحة الطفل يتم تقديمها للأسر التي ليس لديها دخل شهري ثابت أو أصحاب الدخل المنخفض بهدف مساعدتهم في رعاية الأطفال وشراء متطلباتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم ويبحث الكثير من الأسر الجزائرية عن معرفة كيفية التسجيل في منحة الطفل وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

قيمة منحة الطفل في الجزائر 2024

جاء مبلغ دعم منحة الطفل في الجزائر للأسر المحتاجة يتراوح بين 1800 دينار جزائري حتى 2000 دينار، حيث يختلف مبلغ الدعم وفقاً لحالة الأسرة الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منحة الطفل الجزائر

أوضحت الحكومة الجزائرية خطوات التسجيل في منحة الطفل حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل  في الجزائر.
  • بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.
  • من قائمة الخدمات المتاحة اختر منحة الطفل.
  • بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
  • اضغط على تأكيد الطلب.
  • بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة الطفل في الجزائر وذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي:

  • أن يكون الطفل من أبوين جزائريين الجنسية.
  • لا يكون عمر المتقدم أقل من 6 سنين.
  • أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في الجزائر.
  • يجب أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 8 سنوات.
  • كذلك يشترط أن لا يكون لدى عائلة المتقدم دخل ثابت.
  • أن تكون عائلة الطفل مسجلة في الحماية الاجتماعية في الجزائر.
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ahmed masoud

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