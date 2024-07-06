“استمتع بالميزات الجديدة كاملة” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر أخر اصدار GBWhatsApp Pro

احتل واتساب GB شهرة واسعة بسبب المميزات الرائعة الموجودة فيه، وفي هذا المقال سنعرض أخر تحديث واتساب جي بي الجديد الذي يحتوي على مميزات غير موجودة في الواتساب الرسمي، بحيث يسعى جميع المستخدمين إلى تثبيت هذا التحديث الجديد لما فيه من ميزات ممتعة ورائعة.

تحديث واتساب جي بي الجديد

قبل أن نتحدث عن طريقة تحديث واتساب جي بي الجديد سنتحدث عن المميزات التي جعلته يحصل على تقييم عالي ونسبة تحميلات عالية، والتي من أهمها:-

يمكنك أن تخفي آخر ظهور لك إذا كنت لا تريد أن يعرف أحد ذلك.

إخفاء علامة الصح الزرقاء التي تبين أنك قد قرأت الرسالة.

يمكنك أن تخفي مشاهدة الحالة لأي شخص.

يوفر لك هذا الواتساب إمكانية إرسال رسالة لأكثر من شخص أو مجموعة في وقت واحد.

يمكنك تفعيل خاصية الرد التلقائي للرسائل عندما تكون مشغولاً.

يتيح لك التطبيق أكثر من نوع خط يمكنك استخدام أي منهم في الشات.

التطبيق مزود بإمكانية فصل الإنترنت عن واتساب جي بي، وذلك تجنبًا لأي تشتت لذهنك أثناء استخدام التطبيقات الأخرى.

التطبيق مزود بإمكانية جدولة الرسائل وذلك ليتم إرسالها في وقت محدد.

يمكنك أيضًا أن تتصل برقم لم يكن من جهات اتصالك أو لم تسجله على هاتفك.

يمكنك عمل بصمة أو كلمة مرور لواتساب جي بي أو محادثة بعينها.

يمكنك أن ترسل مقاطع صوت يصل حجمها إلى 100 ميجا، وفيديوهات بحجم 100 ميجا، وإمكانية إرسال 90 صورة مرة واحدة.

تنزيل واتساب جي بي أخر اصدار 2024

يمكنك تحديث واتساب جي بي الجديد من خلال الخطوات التالية: