أعرفها قبل أي حد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ” بوابة التعليم الفني tech.moe.gov.eg “

حتى يتمكن كافة طلاب الدبلومات الفنية من الإستعلام عن نتائجهم لعام 2024، قد قامت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية بإتاحة إمكانية الإستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو المراكز التعليمية المختلفة، وذلك من أجل توفير جهد ووقت الطلاب، ومن أجل منع التزاحم في الطرق، حيث أنه حين تظهر النتيجة سيكون عليك اتباع بعض الخطوات فقط حتى تستعلم عنها.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بعد أن أنهى كافة طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم لعام 2024، قد بدأوا بالبحث عن موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن أن النتائج الخاصة بالدبلومات سوف تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، حين يتم الإنتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات، لذلك يجب على كافة الطلاب أن يستعدوا من أجل إستقبال النتائج، في أي لحظة منذ الآن.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم

سوف تظهر نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 قريبًا، ولذلك يبحث كافة الطلاب عن طريقة الإستعلام عنها حين تظهر، والطريقة تكون كالتالي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب نتائج التعليم الفني

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب، مثل: الاسم ورقم الجلوس والفصل الدراسي.

ثم قم بإدخال بيانات المدرسة الخاصة بالطالب.

قم بالضغط على أيقونة استعلام.

وحينها سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على كافة درجات الطالب في كافة المواد.

درجات الدبلومات الفنية 2024

تختلف درجات الدبلومات الفنية على حسب النظام التابع له الطالب، حيث أن هناك العديد من الأنظمة الموجودة بالدبلومات الفنية، حيث أن الطالب إذا كان تابع لنظام 5 سنوات تكون درجاته 1000 درجة، أما في حال كان الطالب تابع لنظام 3 سنوات تكون درجاته 700 درجة، بالنسبة لنظام 3 سنوات تعليم مزدوج تكون درجاته 570 درجة.