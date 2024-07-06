“سكنات عدل”.. تحميل تطبيق وكالة عدل 3 aadl والتسجيل عبر الموقع الرسمي

يعتبر تطبيق عدل 3 من أهم التطبيقات التي قامت وكالة عدل بإطلاقها خلال الفترة الماضية والذي يسعى من خلاله كافة المسؤولين عن وكالة عدل في مساعدة المواطنين المستفيدين من سكنات عدل في حل الكثير من المشاكل التي تواجههم أثناء التسجيل ومعرفة الشروط اللازمة لضمان الحصول على شقق عدل بأسعار مخفضة حيث قامت وزارة السكن والإعمار خلال الفترة الماضية بإطلاق عدل 1.2 والتي حصل من خلالها الكثير من المواطنين على وحدات سكنية وهم الآن في انتظار الحصول على وحدة سكنية من عدل 3 والتي تم وضع بعض الضوابط والأحكام للراغبين في الحصول عليها.

رابط تحميل تطبيق عدل 3 AADL

يمكن تحميل تطبيق عدل بطريقة سهلة وسريعة للغاية من خلال متجر جوجل بلاي وذلك لضمان التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يقوم المستفيد أو المتقدم بالدخول على متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم كتابة اسم التطبيق على المتجر والضغط على تثبيت والإنتظار قليلا حتى يتم تثبيته على الهاتف ثم الضغط على فتح التطبيق.

ثم اختيار الولاية التي يتبع لها المتقدم وكتابة رقم التعريف الخاص به.

ثم ادخال رقم الضمان الإجتماعي الخاص به وكذلك كلمة المرور ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يجب كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والضغط على تسجيل في سكنات عدل 3.

التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال اتباع الخطوات التالية: