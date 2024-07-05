مزايا وعيوب تحديث واتساب بلس الجديـد ⭐⭐⭐.. آخر اصدار مع اخفاء الظهور 2024

حظي تحديث واتساب بلس الجديد على اهتمام فئة كبيرة من مستخدمي الواتساب في محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إجراء التعديلات الحديثة التي قامت بها إدارة التطبيق لتقديم مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق، حيث تسعى إدارة تطبيق واتساب إلى تحديثه بشكل مستمر للحفاظ على مكانته وتميزيه عن باقي تطبيقات الدردشة على مستوى العالم، حيث يعد تطبيق واتساب هو الأفضل على الإطلاق والأكثر استخدامًا في كافة أرجاء العالم وذلك بسبب سهولة استخدام التطبيق وعدم تعرضه للاختراق، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم مميزات التحديث الجديد لواتساب بلس وعيوب التطبيق.

مميزات تحديث واتساب بلس الإصدار الأخير 2024

حرصاً على تطوير تطبيق واتساب المستمر قامت إدارة واتساب بإجراء تحديث جديد يتمتع بالعديد من المزايا التي يمكن لمستخدمي التطبيق استخدامها أبرز هذه المميزات:

جدولة الرسائل: في التحديث الجديد لواتساب يمكنك بكل سهولة جدولة الرسائل فأنت المتحكم في تعيين وقت إرسال الرسايل لصديقك في الدردشة.

إلغاء نشط وآخر ظهور لك فهذه خاصية ممتازة تجعلك تتصفح الإنترنت دون أن يعرف أحد أنك متصل، إذا كنت ترغب في مزيد من الخصوصية افعلها الآن.

إلغاء جملة يتم الكتابة أو جار تسجيل مقطع صوتي فهذه خاصية مميزة جداً فقد يكتب الشخص كلاماً أو يسجل مقطع صوتي ثم يرغب في عدم إرساله ولكن يشكرون الطرف الآخر رأى أنه كان يكتب رسالة ولكن هذه الخاصية تعطيك الحرية تماماً ولا تسبب لك أي إحراج.

إلغاء العلامة الزرقاء في حالة قراءة المسجات ولا تريد الرد عليها وتجاهلها.

تبديل الثيمات في هذا الإصدار يمكنك اختيار الثيمة المناسبة لك واختيارها بحرية.

إمكانية كتابة رسالة موحدة والرد التلقائي من قبل تطبيق واتساب إذا كنت مشغولا وذلك حتى يتسنى لك التواصل مع المرسل.

عيوب تطبيق واتساب بلس

لو وضحنا مميزات تطبيق واتساب بلس الجديـد العديدة وإذا قمت بالمقارنة بينها وبين العيوب فلا توجد للتطبيق عيوب كثيرة فقط تتلخص في التالي: