“قناة الستات” تردد قناة هي heya tv الجديدة والمجانية بجودة هائلة لكل ست

قناة هي heya tv هي من أبرز القنوات الفضائية التي تهتم بالسيدات لتنقل لهم جميع ما تحتاج إليه الست من مستحضرات تجميل ونصائح زوجية، وغيرها من البرامج والمحتوى الهادف الأخر التي تقدمه القناة على مدار اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة هائلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة هي heya tv النايل سات

لقناة هي heya tv تردد جديد على الأقمار الصناعية المختلفة لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم السيدات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة هي heya tv فهو النايل سات.

في حين أن استقطاب القناة يكون 11785.

إضافة إلى أن استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل التصحيح5/6.

خطوات تنزيل قناة هي heya tv

قناة هي مخصصة لجميع السيدات عبر تقديمها إلى برامج مميزة ومحتوى هادف لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف الدول وبالأخص الدولة المصرية، على أن تتمكن من تنزيل التردد الجديد للقناة وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-