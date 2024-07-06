نزل قناة طيور الجنه للأولاد بالتردد الجديد للقناة على نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة في مجال البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في العالم العربي، تأسست القناة في عام 2008، وتهدف إلى تقديم محتوى هادف يمزج بين التعليم والتسلية من خلال الأناشيد، البرامج التعليمية، والألعاب ومنذ انطلاقها، حققت قناة طيور الجنة نجاحا كبير بفضل برامجها المتنوعة التي تساهم في تطوير مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية والفكرية، وتميزت القناة بأناشيدها التي تناقش مواضيع تربوية وأخلاقية بطريقة مبسطة وسهلة الفهم للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة برامج تعليمية تتناول الحروف والأرقام والألوان بطرق مبتكرة وجذابة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكنك الان الاستمتاع بمشاهدة جميع برامجك المفضلة وأغاني الأطفال المميزة من خلال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، توفر هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات، لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة القناة، استخدم المعلومات التالية:

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات