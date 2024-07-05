“الحلقة كاملة مدبلجة” موعد عرض الحلقة 165 الموسم السادس وافضل القنوات الناقلة

المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان في الحلقة 165 من الموسم السادس، يعد واحدا من أهم الأعمال التلفزيونية التركية حيث حقق نجاحاً هائلاً ونسب مشاهدة غير مسبوقة، مما دفع بالمسلسل للاستمرار على مدى خمسة مواسم متتالية ويأتي نجاح المؤسس عثمان كاستمرار للنجاح الذي حققه مسلسل أرطغرل الذي عرض منذ سنوات، حيث يعتبر عثمان تكملة لقصة حياة أرطغرل ويظهر المسلسل قصة عثمان الغازي، الابن الأصغر لأرطغرل، الذي قرر السير على خطى والده والعمل على تعزيز قبيلته وتأسيس دولة قوية لا يمكن لأي عدو هزيمتها وبعد عرض الحلقة 164، أعلنت القناة أنها ستكون الحلقة الأخيرة في الموسم الحالي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

رغم وصول مسلسل المؤسس عثمان إلى الحلقة 165 من الموسم السادس، إلا أن جمهور المسلسل لم يشعر بأي ملل أو فقدان للشغف خلال الخمسة مواسم السابقة، بفضل توالي الأحداث بشكل مشوق ويروي المسلسل قصة عثمان الغازي الذي يخوض صراعات مع عدة أطراف، منها التتار والمغول والصليبيون والروم وقبائل أخرى مجاورة بفضل شجاعته وقوة شخصيته وحكمته وذكائه، ينجح عثمان في كل معركة يخوضها ويؤسس الدولة العثمانية العظيمة التي حكمت لمدة ستمائة عام مؤخرا، أعلنت قناة ATV التي تعرض الحلقات عن نهاية الموسم الخامس من المسلسل واستعداد شركة الإنتاج لإطلاق الموسم السادس، المقرر بدايته في شهر سبتمبر من هذا العام.

قنوات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان

لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الذي سيبدأ عرض حلقات موسمه الجديد قريبًا على قناة ATV التركية، تترجم الحلقات من قبل بعض المواقع المتخصصة وترفع على الإنترنت بعد ساعات قليلة من عرضها على التلفزيون التركي ويمكنكم مشاهدة المسلسل على منصات مثل ديلي موشن وفيديو لاروزا، وكذلك عبر شاشة قناة الفجر الفضائية.