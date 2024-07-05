كثفي شعرك وطوليه.. وصفات ممتازة لتكثيف وتطويل الشعر للنساء

العناية بالشعر من الأمور المهمة التي تشغل الكثيرين، سواء من الرجال أو النساء، الشعر الصحي والجذاب يعزز من الثقة بالنفس ويضفي جمالا إضافيا على المظهر العام، لذا، يلجأ الكثيرون إلى استخدام المنتجات الكيميائية المتوفرة في الأسواق، لكن العديد منها قد لا يكون فعالا أو قد يتسبب في أضرار على المدى الطويل، لهذا السبب، تعتبر الوصفات الطبيعية خيارا ممتازا لتحقيق نتائج مرضية بطريقة آمنة، في هذا المقال، سنتناول بعض الوصفات الطبيعية الفعالة لتكثيف وتطويل الشعر وملء الفراغات بنتائج فورية.

زيت الخروع

الوصفة:

سخني كمية صغيرة من زيت الخروع حتى يصبح دافئا. دلكي فروة الرأس بالزيت لمدة 5-10 دقائق بحركات دائرية. اتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

ماسك البيض

الوصفة:

اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو.

عصير البصل

الوصفة:

اعصري بصلتين للحصول على العصير. ضعي العصير على فروة الرأس ودلكيه بلطف. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي شعرك بشامبو ذو رائحة جيدة للتخلص من رائحة البصل.

زيت جوز الهند

الوصفة: