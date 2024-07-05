السكر والشاي والرز والزيت ببلاش يا ناس!!.. صرف السلع المجانية مع التشكيل الوزاري الجديد!!.. أيه الحكاية

وزارة التموين والتجارة الداخلية، مازالت مستمرة إلى يومنا هذا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء الصرف كان من يوم الإثنين الموافق 1 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن صرف السلع التموينية جاء مع التشكيل الوزاري بما يُدعى ذلك إلى التفاؤل مع الحكومة الجديدة، حتى أن صرف السلع يكون بشكل مجاني نظرًا لطرح دعم 50 جنيهًا حتى الـ 4 أفراد، في حين أنه في حالة إذا زاد عدد أفراد الأسرة عن 5 يكون قيمة الدعم نحو 25 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يوليو 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو السكر لـ 12.60 جنيه.

إضافة إلى وصول سعر المكرونة حجم 800 جم نحو 15.5 جنيه.

فضلاً عن وصول سعر الزيت لـ 30 جنيهًا ويصل حجمه إلى 800 مللي.

كما أن سعر المكرونة من حجم 400 جم 7.75 جنيهًا.

الشاي الناعم وصل 5 جنيهات 40 جم.

الصلصة وزن 300 جم بلغ 8 جنيهات.

سعر السلع التموينية للشهر الجاري

وعن باقي أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024، فإنها جاءت كالأتي:-