bein sports max : تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباريات بطولة أمم اوروبا مجاناً بدون تشفير

يس خالد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
bein sports max : تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباريات بطولة أمم اوروبا مجاناً بدون تشفير
تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباريات بطولة أمم اوروبا، مواجهات قوية للغاية ينتظرها محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحالي ويريد الجميع معرفة ما هو تردد القنوات الناقلة مجاناً لتلك البطولة لكي يتابعون مواجهة المانيا ونظيرة اسبانيا وايضا البرتغال وفرنسا مواجهات قوية للغاية ستكون منقولة مجاناَ بدون تشفير علي قنوات بي ان ماكس المفتوحة .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس

تعتبر قناة beIN Sports Max من أفضل القنوات التي تقدم محتوي رياضي في الشرق الاوسط ونالت اعجاب الملايين حول الوطن العربي وبات الجميع يريد القيام بالاشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي تعد واحدة من اهم القنوات بالشرق الاوسط والعالم وتهتم بالمحتوي الرياضي، حيث تقوم ببث جميع المباريات التي تقام في جميع أنحاء العالم.

وأصبح الآن من السهل الحصول على تردد قناة beIN Sports Max على النايل سات و سهيل سات 2024، ليستمتع المشاهد بأفضل المباريات التي تهمه بصورة واضحة وواضحة، وصوت الحدث يشبه صوت الملاعب، دون أن يتعرض الإرسال للتشويش أو الانقطاع. ولذلك من خلال موقعنا سنتعرف على كل ما يتعلق بالقناة من حيث التردد والمعلومات، وذلك من خلال السطور القليلة التالية، فكونوا معنا.

تردد قنوات بي ان سبورت max

الاقمارالترددمعدل الترميزالاستقطابFEC
نايل سات1224527500رأسي2/3
نايل سات11669927500رأسي2/3
سهيل سات1154727500رأسي2/3
سهيل سات1156627500أفقى2/3
سهيل سات1164227500أفقي2/3

معلومات عن قناة بي إن سبورت ماكس 2

نوع القناة:رياضية مدفوعة
مالك القناة:مجموعة بي إن الإعلامية
تردد النايل سات:11012
تردد نايل سات قياسي الدقة:11012
سهيل سات:11623
المكان الرسمي:الدوحة، دولة قطر
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معلومات الكاتب
يس خالد

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