كشـوووفات الرعــايـة ظــهـرت spa.gov.iq/umbrella.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن رابط معرفة أسماء المشمولين بالرعاية. الاجتماعية وذلك مع اقتراب وزارة الشؤون الاجتماعية بالاعلان بشكل رسمي عن الأسماء الجديدة، الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تمنح بعض المواطنين ممن يستحقوا الدعم وفقا للشروط الموضوعة دعم الرعاية الاجتماعية لسد احتياجاتهم اليومية واحتياجات أسرهم في ظل العناء الاقتصادي التي تمر به البلاد في الفترات الأخيرة، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط موقع مظلتي الالكترونية للتسهيل على المواطنين في استعلامهم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث يمكن لأي مواطن البحث عن الأسماء داخل الكشوفات من خلال منصة مظلتي، فقط يجب اتباع الخطوات التالية:-

التوجه نحو موقع مظلتي من هنا.

بعد الدخول إلى الموقع يجب كتابة البيانات المطلوبة.

النقر على زر الخدمات الالكترونية.

النقر على خيار دعم الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها ثم المحافظة.

النقر على زر استعلام وستظهر لك كافة الكشوفات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الشروط الهامة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي:-