فقط مقدم 25 ألف جنيه.. التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي (90 مترا) متشطبة وجاهزة للاستلام الفوري.. تقسيط علي 30 سنة

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، ‏قامت وزارة الإسكان والمرافق العامة لجمهورية مصر العربية بتقديم وطرح وحدات سكنية جديدة من ضمن برنامج الدعم السكني سكن لكل المصريين هذا البرنامج يستهدف الفئات من محدودي الدخل وذلك بغرض تقديم السكن المميز لهم وفقًا لمجموعة من الشروط البسيطة حيث يتم دفع مقدم بقيمة 25,000 جنيه وتسديد بقية أقساط الوحدة على سنوات تصل إلى سبع سنوات بشروط معينة سوف نتعرف عليها في المقال.

شروط الحصول على شقق الإسكان بمقدم 25 الف جنيه

‏قامت وزارة الإسكان بوضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن المتقدمين من الحصول على الوحدات السكنية المطروحة في الأماكن المخصصة لها ومن أهم الشروط:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على أي وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الحكومي سابقًا.

أن يكون المتقدم وأفراد أسرته من محدودي الدخل، حيث يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة عن الحد الأدنى المسموح به من الوزارة.

‏يجب أن يكون الشخص المتقدم متزوج ولديه أسرة.

سداد مبلغ جدية حجز الوحدة السكنية، والتي تختلف قيمتها حسب مساحة و موقع الوحدة وفي الشائع هو 25,000 جنيه.

‏خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

‏تم الإعلان عن فتح باب التقديم لهذه الوحدات السكنية منذ يوم 15 يوليو 2024، و‏يمكن أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بسهولة كبيرة من خلال مجموعة من الخطوات: