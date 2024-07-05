"بشرى سارة 20 دينار كويتي" ما هي حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين في الكويت؟ وزارة المالية الكويتية تجيب

الكثير من المواطنين المتقاعدين بدولة الكويت يبحثون عن حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين في الكويت، حيث أن المتقاعدين يعتمدون على رواتبهم فهي مصدر دخلهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع، لذلك نجد الكثير من المواطنين يبحثون عن معرفة موعد صرف رواتب التقاعد حيث أوضحت هيئة التقاعد بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية عن موعد صرف رواتب التقاعد وهو موعد ثابت يوم 25 في الشهر الميلادي، ولكن يمكن تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم في حالة وجود عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية، من خلال السطور القادمة سنوضح لكم حقيقة زيادة المعاشات.

زيادة معاشات المتقاعدين في الكويت 2024

تداولت أنباء عن عن زيادة رواتب المتقاعدين بنحو 500 دينار ولكن تم نفي هذه الأخبار وصرحت وزارة المالية أن تلك الأنباء ليس لها أى أساس من الصحة وأوضحت أن هناك زيادة سيتم تطبيقها على معاشات المتقاعدين بداية من شهر أغسطس 2024 وقدرها 20 دينار كويتي فقط.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

في السياق نفسه أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية الكويتية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة استعلام عن رواتب المتقاعدين.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على زر استعلام.

انتظر لحظة ستظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب.

رواتب المتقاعدين في الكويت 2024

إليكم رواتب المتقاعدين وفقاً لما ذكر في المادة 2 لقانون التقاعد: