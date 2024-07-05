شعرك هيبقي حرير.. وصفات طبيعية وآمنة على الشعر لتنعيم الشعر الخشن في ظرف ايام

يعتبر الشعر الخشن والمتطاير من التحديات الجمالية التي تواجه الكثيرين، حيث يتطلب العناية والاهتمام بشكل خاص للحصول على مظهر صحي وجذاب، لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنعيم الشعر وجعله أكثر انسيابية ولمعانا، في هذا المقال، سنتعرف على بعض هذه الوصفات التي تقدم نتائج فورية.

ماسك زيت جوز الهند والعسل

يعتبر زيت جوز الهند واحدا من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالشعر، حيث يحتوي على خصائص ترطيبية عالية تساعد على تنعيم الشعر، العسل، من جهته، يعمل كمضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند والعسل في وعاء حتى يمتزجا جيدا. ضعي الخليط على شعرك الرطب ووزعيه بالتساوي. اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر، بينما يساعد زيت الزيتون في تغذية الشعر بعمق ومنحه لمعانا طبيعيا.

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعما، ثم أضيفي زيت الزيتون وامزجيهما جيدا. ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

ماسك البيض والزبادي

البيض غني بالبروتينات التي تساعد في تقوية الشعر وتنعيمه، في حين أن الزبادي يعمل على ترطيب الشعر بفضل محتواه من اللاكتيك أسيد.

المكونات:

بيضة واحدة

نصف كوب من الزبادي الطبيعي

طريقة التحضير: