تردد قناة beIN Sports HD 1 Max المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباريات اليوم 5 يوليو 2024 بدون تشفير

تردد قناة bein sport max المفتوحة، يسعي الكثير بالوقت الحالي لمتابعة مباريات القمة والتي سوف تجمع بين العديد من المنتخبات القوية للغاية ابرزهم مواجهة البرتغال مع المنتخب الفرنسي وايضا مواجهة من العيار الثقيل بين اسبانيا ونظيرة المانيا ويسعي كل فريق لتحقيق الفوز والحصول علي بطاقة العبور وهناك الكثير من التكهنات ان من سيحقق الفوز هو من سكون له النصيب الاكبر بالفوز بتلك البطولة ويسعي الكثير من متابعي كرة القدم لتنزيل تردد قناة bein sport max المفتوحة على النايل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1 Max المفتوحة

ونستعرض مع حضراتكم عبر موقعنا البديل الان كيفيفة الحصول علي تردد قناة bein sports max الناقلة لمباريات اليورو اليوم علي قمر نايل سات بدون تشفير مواجهات قوية يترقبها الجميع، واعلنت الشبكة القطرية بي ان ان قنوات بي ان ماكس هي الناقل الوحيد والحصري لكافة البطولات الاوروبية في الشرق الاوسط ويمكن للجميع الحصول علي التردد من خلال الرموز التالية بدون اي مشاكل وسوف نعرض لحضراتكم خطوات تنزيل التردد.

تردد قناة تردد قناة بي ان ماكس 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

تردد قناة بي ان ماكس 2 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

تردد قناة بي ان ماكس سبورت 3 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: BISS.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

إسبانيا X ألمانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

البرتغال X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

خطوات تنزيل تردد قناة bein sports max