انزل يا ابني بالتقيل بقى.. خطوات تثبيت واتساب عمر العنابي 2024 على أجهزة الأندرويد.. محدش هيقدر يقفشك شوفت رسالته ومردتش

واتساب عمر العنابي من أفضل نسخ الواتساب التي ظهرت مؤخرا، حيث أن الإصدار الجديد يعتبر واحد من أهم الإصدارات التي تمت الفترة الأخيرة، لذلك تستطيع من خلال هذا التطبيق مراسلة الأصدقاء في كل أنحاء العالم، وذلك لأن عدد الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق قد وصل إلى 10 مليون مستخدم من عدة دول بمختلف الجنسيات، ويعود ذلك بسبب مميزاته المتعددة، على عكس النسخة الأصلية من تطبيق الواتس آب العادي، بالإضافة إلى ذلك فإنه من التطبيقات المجانية التي توفر لمستخدميها كل فترة تحديث جديد.

مميزات واتساب عمر العنابي 2024 الجديد

يتوفر في الواتساب العنابي مجموعة من المميزات التي لا تتوفر في التطبيقات الأخرى، وهذه المميزات جعلت التطبيق محط اهتمام عدد كبير من محبي تطبيقات التواصل الاجتماعي السهلة:

التحكم في إخفاء الظهور دون أن يعلم أصدقائك.

عدم ظهور حالة قراءة الرسائل الواردة من المرسل.

إمكانية إرسال رسالة صوتية مدتها طويلة عكس النسخة التقليدية.

تعيين ألوان مميزة للواجهة والمحادثات.

حظر مجموعات أو محادثات دون أن يعلم الطرف الآخر.

يدعم التطبيق إضافة عدة حسابات.

يمكنك استخدام نسخ احتياطي آمن على المحادثات.

يتوفر به أكثر من لغة يمكن تحديد اللغة التي تريد أن يكون عليها التطبيق من قائمة الإعدادات.

إخفاء مشاهدة حالات الآخرين.

حذف رسالة معين قبل أن يشاهدها الطرف الآخر.

العديد من الثيمات التي تعطي شكل رائع للتطبيق.

خطوات تنزيل الواتس آب العنابي على الهاتف