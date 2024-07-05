“الداخلية السعودية توضح”.. تخفيض نسبة 50% من المخالفات المرورية السعودية المتراكمة وماهي طريقة الاستعلام عنها

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان تخفيض نسبة 50% من المخالفات المرورية السعودية، حيث أنها تهدف إلى العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، كما أنها أتاحت خدمة سداد المخالفات إلكترونيا بالطريقة التي تناسب المخالف، وذلك سعيا منها إلى توفير الوقت والجهد، وتجنبا للزحام، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

ما هي طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها حتي تتم عملية الاستعلام عن المخالفات بشكل صحيح، بالإضافة إلى أنه تم توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات الكترونيا، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الالكترونية.

القيام باختيار أيقونة أبشر للأفراد.

ومن ثم الدخول على الحساب الشخصي، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم القيام بالضغط على أيقونة قطاع المرور.

ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية و الاسم وإدخال رقم الإقامة.

واخيرا الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

حالات خفض نسبة تسديد المخالفات المرورية السعودية

وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن تخفيض نسبة المخالفات المرورية إلى 50%، حيث يتم التخفيض في الحالات الأتية:

وفقا للمادة 75 من قانون المخالفات المرورية، فانة سوف يتم تطبيق خصم يصل إلى 25% على جميع المخالفات المرورية، ويتم ذلك بعد تاريخ 18 من شهر ابريل 2024.

ضرورة دفع جميع المخالفات في الدة المحددة وهي ستة أشهر، وذلك من 18 ابريل وحتي 18 اكتوبر.

يتم اظهار عملية السداد فور إتمام الدفع.

ما هي طرق دفع المخالفات المرورية

أكدت وزارة الداخلية بالمملكة أنه يمكن دفع المخالفات المرورية الكترونيا، وذلك من خلال منصة سداد.