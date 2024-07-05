“النصف نهائي”.. معلق مباراة أسبانيا وألمانيا اليوم في يورو 2024

rabab khaled تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
“النصف نهائي”.. معلق مباراة أسبانيا وألمانيا اليوم في يورو 2024

معلق مباراة أسبانيا وألمانيا يعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان وخاصة داخل الوطن العربي وذلك بسبب استمتاع المشاهدين بمعلق المباراة وهناك الكثير من المعلقين العرب الذين مشاهدتهم والاستماع لهم محبي كرة القدم وعلى رأسهم المعلق التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي ورؤوف خليف وسعيد الكعبي وعلي محمد علي وغيرهم من المعلقين العرب المميزين للغاية، وتعتبر مباراة أسبانيا وألمانيا التي من المقرر إقامتها اليوم الجمعة مساء من أهم المباريات التي تقام في الدور النصف نهائي من بطولة يورو 2024.

معلق مباراة أسبانيا وألمانيا

البعض يتساءل عن معلق مباراة أسبانيا وألمانيا حيث قامت إدارة مجموعة قنوات بي ان سبورت بإسناد مهمة التعليق على مباراة اليوم إلى المعلقين الشهيرين علي سعيد الكعبي، وعلي محمد علي في المباراة التي من المقرر إقامتها على ملعب “مرسيدس بنز أرينا، حيث وصل منتخب ألمانيا إلى الدور نصف نهائي من تلك البطولة بعد فوزه على منتخب الدنمارك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الماضية، بينما تغلب المنتخب الأسباني في الدور الرابع نهائي على منتخب جورجيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليصل الدور النصف نهائي لمواجهة منتخب ألمانيا.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمباراة ألمانيا

من المتوقع أن يدخل منتخب أسبانيا لمباراة اليوم بتشكيل مكون من:

يوناي سيمون في حراسة المرمى.

خط الدفاع: داني كارفخال – مارك كوكوريلا – روبين لو نورماند – إمريك لابورت.

خط الوسط: فابيان رويز – رودري -بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز.

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rabab khaled

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