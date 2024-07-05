مغامرات النقيب خلفان.. تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024، تعتبر قناة ماجد واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال وذلك للمحتوى المتنوع الذي تقوم القناة بعرضه من أفلام وبرامج جديدة ومميزة للاطفال وتنفرد القناة عرض عدد كبير من المسلسلات الكرتونية التي لا تعرضها أي قناة أخرى، حيث أن تردد قناة ماجد للأطفال واحد من أكثر الترددات بحثا من قبل الأمهات والآباء وذلك لتوفير تجربة من التشويق والترفية والمرح مع قناة ماجد واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة ماجد وكيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال فتابعونا.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024

قناة ماجد كيدز هي من القنوات المحببة للأطفال والتي تقوم بعرض محتوى متنوع يناسب الأطفال من عمر عام وحتى 12 عام هذا بفضل البرامج التسويقية التي تعتمد عليها القناة من أجل جذب انتباه الاطفال واكسابهم وتعليمهم العديد من السلوكيات ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 11526.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال علي العرب سات 2024

يسهل على كل المحبين لقناة ماجد ان يقوم بتنزيل القناة وذلك عبر ترددها على القمر الصناعي عرب سات ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 12221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة ماجد كيدز للأطفال 2024

تعتبر قناة ماجد من أكثر قنوات الأطفال التي أبدعت في تقديم محتوى يخص الأطفال في الأعمار المختلفة وتأتي برامج القناة على النحو التالي:

أرقام وألوان البستان

برنامج ألوان المرح

برنامج أبطال الغد

مسلسل النقيب خلفان.

مسلسل منصور.

سندباد

بحيرة البجعة

بياض الثلج

السمكة نيمو

ملك مع ميزو وبيزو.

كيفية استقبال تردد قناة ماجد كيدز للأطفال على جهاز الاستقبال

يمكن بكل سهولة استقبال وتنزيل قناة ماجد كيدز على جهاز الأستقبال الخاص بكم من خلال الخطوات التالية: