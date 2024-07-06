حمل واتساب عمر الأخضر 2024 واستمتع بالمزايا الجديدة المطروحه به

mera kassem تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حمل واتساب عمر الأخضر 2024 واستمتع بالمزايا الجديدة المطروحه به
وتساب عمر الاخضر

إن واتساب عمر الأخضر يقدم العديد من المزايا التي لا حصر لها والتي لا تجدها في الواتساب الأصلي؛ لهذا السبب إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه المزايا الجديدة فإن كل ما عليك القيام به أن تقوم بتنزيل الوتساب وفقًا للخطوات التي سوف نعرضها لكم بشكل مفصل.

تحميل واتساب عمر الأخضر

عبارة عن تطبيق واتساب جديد به العديد من المزايا التي لا تجدها في الواتساب الأصلي، ويمكن تحميل التطبيق وفقًا للخطوات الآتية:

  • تأكد من أن الهاتف لديك متصل بالأنترنت في البداية.
  • وبعدها قم بالدخول على متصفح جوجل بلاي للأندرويد أو  بلاي ستور للأيفون.
  • قم بكتابة اسم التطبيق بالطريقة الصحيحة من خلال كتابة “تطبيق عمر الأخضر”.
  • سوف يظهر التطبيق الذي يمكنك تحميله بكل سهولة والاستفادة من المزايا التي توجد به.

مميزات تطبيق عمر الأخضر

يوجد العديد من المميزات التي لا حصر لها في التطبيق، والتي تجعله خيار جيد إذا شعرت بالملل من استخدام التطبيق الاصلي، ومن أهم مميزات التطبيق ما يلي:

  • متاح تغيير الألوان في التطبيق مع وجود ألوان مميزة ومبهجة.
  • حماية الخصوصية في التطبيق مرتفعة حيث أنه يحتوي على نظام مزدوج.
  • متاح أيضا إرسال الرسائل دفعة واحدة في التطبيق.
  • يمكن ضبط نغمة الرسائل الخاصة بكل محادثة.
  • التنقل بين الرسائل يتم بكل سهولة وسرعة.
  • متاح إلغاء خاصية قراءة المزيد بالنسبة إلى الرسائل الطويلة وعرضها بالكامل.
  • متاح أيضًا في التطبيق إمكانية تغيير مكان الإشعارات.
  • من ضمن المرفقات الحديثة التي قد تم إضافتها هي خاصية الرسوم المتحركة.
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معلومات الكاتب
mera kassem

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