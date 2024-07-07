“اضبطها الآن وفرح أولادك” تردد قناة وناسة الجديد على النايل والعرب سات 2024

إن قناة وناسة تعتبر من أشهر قنوات الأطفال وذلك لأنها جذبت أنتباه الأطفال في جميع الدول العربية بسبب المحتوى المميز والشيق الذي يتم عرضه من خلالها؛ وتتميز بشخصية لولو التي يفضلها الأطفال، والمميز أن المحتوى الذي يتم عرضة يناسب أذواق جميع الأعطال؛ لهذا سوف نعرض لكم تردد قناة وناسة الجديد على قمر النايل سات والعرب سات ليكون من السهل ضبط القناه.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يمكن ضبط القناة على قمر النايل سات من خلال البيانات الآتية:

تردد القناة على النايل سات: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة على قمر العرب سات أيضًا، ويمكن ضبط القناة من خلال البيانات الآتية:

تردد القناة على العرب سات: 11270.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحميل قناة وناسة

يتم ضبط قناة وناسة وتحمليها باستخدام جهاز التحكم في خطوات بسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

قم باستخدام جهاز التحكم الخاص بك والضغط على menu.

ثم اضغط على تركيب والدخول على قائمة التردد.

قم بإضافة مختلف البيانات الخاصة بعرضها سواء كانت الخاصة بالتردد على النايل سات أو على العرب سات.

ثم قم بالضغط على أيقونة “بحث” انتظر بضع دقائق وسوف يتم تنزيل القناة.

عند القيام بهذه الخطوة من خلال إضافة البيانات التي قمنا بعرضها سوف تتمكن من ضبط القناة بكل سهولة من خلال خطوات سهلة وبسيطة، ليستمتع الأطفال بمشاهدة محتوى ممتع وشيق وبه الكثير من المغامرة مع لولو.