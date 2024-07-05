علم العجائب والغرائب في أنتظارك.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 عبر الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أهم القنوات التي تقوم بعرض الأفلام والبرامج الوثائقية وهي من القنوات الأكثر إثارة وتشويقا يحبها الكبار والصغار وذلك للبرامج المميزة والمشوقة التي تعرضها القناه بهدف زيادة الثقافة العامة للأنسان للتعرف أكثر على البيئة وطبيعتها فهي من القنوات الشهيرة التي لها شعبية في العالم كله واليوم سوف نتعرف على تردد القناة وكل ما يخصها في السطور القادمة فتابعونا.

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تكون قناة ناشونال جيوغرافيك بعرض مجموعة واسعة من البرامج التعليمية الثقافية والمغامرات في عالم الحيوان والبحار وتقوم القناة بتحديث ترددها بصورة مستمرة فيتم بثها منذ 20 عام على القمر الصناعي نايل سات حيث أن تردد القناه يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تم تنزيل التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك حيث انها من القنوات المتخصصة في عرض البرامج الوثائقية والبرامج التي من خلالها يتعرف الإنسان أكثر على الطبيعة من حوله ويتم بث القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن في مجموعة من الخطوات البسيطة أن تتمكن من استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الريسيفر فهي من القنوات التي يسهل استقبال ترددها حيث تأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي: