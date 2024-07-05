تنزيل واتساب عمر العنابي 2024 اصدار حديث ومميزات مبهرة

واتساب عمر العنابي يسمح للمستخدمين تسجيل اكثر من رقم على نفس الواتس اب في نفس التوقيت، حيث ان هذه الميزة غير متوفرة فيها الاصدارات الاخرى وليست متوفرة في الوتساب الاصلي، كما انه يضم عدد كبير من المميزات المذهله خاصة بعد التحديث الاخير لذلك شاهد أخبار الكثير من المستخدمين من كافة الدول العالم ويقدم العديد من الخصائص والمميزات لهم وقد تم انشاؤه على يد مطورين واصبح من اشهر التطبيقات وسوف نتعرف على طريقه تحميل الواتس اب خلال الفقرات.
تنزيل واتساب عمر العنابي 2024
يمكن تنزيل واتساب عمر العنابي على هواتف الاندرويد والايفون برابط مباشر حيث تتمثل خطوات التحميل على النحو الآتي:
- اضغط على رابط تنزيل واتس اب عمر ثم انتظر حتى يتم التنزيل.
- وقم بتثبيت على الهاتف وفتح التطبيق وادخل رقم الهاتف.
- ثم قم بإنشاء حساب ويبدأ في مراسلة الاصدقاء مباشرة.
نبذة عن واتساب عمر
- اسمع تطبيق واتساب عمر العنابي يحمل رقم الاصدار 48.50.
- حجم الوتساب عمر العنابي يكون 62 ميجا بايت وهو برنامج متعدد في اللغات ليعمل على اجهزة الاندرويد القديمة والحديثة بكفاءة.
- يمكن تشغيل التطبيق على الاصدار القديم بداية من الاصدار 4.5 مرورا الاصدارات الاخرى الحديثة.
- واجهة التطبيق سهلة ومريحة للعينين ويصلح استخدامه للمبتدئين والمحترفين.
- يوفر لك ميزة البحث المتقدم وايضا خاصية توجيه الرسائل لعدد كبير من الأشخاص.
- يمكنك من عمل دردشة جماعية ومكالمات فيديو جوده وكفاءه عالية.
- يوفر لك التحكم في نغمه الرسائل او المكالمات او منعها لعدم الإزعاج.
- امكانية الرد تلقائي على الرسائل.