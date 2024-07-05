مميزات تطبيق واتساب عمر الأزرق خطوات تحميل الاصدار الاخير

واتساب عمر الأزرق واحد التطبيقات المعدلة التي تحتوي على عدد كبير من الإضافات للمستخدمين وهو تطبيق مراسلة فورية يمكن استخدامه بشكل سهل وبسيط، كما انه تطبيق مجاني تم اصداره لجميع الهواتف الاندرويد والايفون، وكذلك التطبيق مناسب مع جميع الامكانيات وعد من أهم نسخه واتساب عمر وسوف نعرض لكم خطوات التحميل و مميزات التطبيق خلال الآتي.
تحميل واتساب عمر الأزرق
سوف نعرض لكم طريقة تحميل الواتس اب الازرق النسخة الاخيرة من خلال الخطوات التالية:
- اضغط على متصفح الانترنت ثم اضغط على البحث اكتب اسم التطبيق التحديث الاخير.
- ثم اضغط على النتيجه الاولى امامك واضغط على تنزيل التطبيق.
- ثم قم بتثبيته وادخل البيانات المطلوبة واتبع التعليمات لإنشاء حساب جديد.
مميزات تطبيق واتساب عمر الأزرق
يوفر لك تطبيق واتساب عمر الأزرق عدد من المميزات من أهمها ما يلي:
- يوفر لك امكانيه قرأة الرسائل بعد حذفها ومشاهدة الحالات ايضا اذا قام الشخص بحذفها يمكن أن تخفي اخر ظهور لك أثناء الاتصال بالتطبيق.
- وجود تسليمات كثيرة ومختلفة ومتنوعة.
- تم اضافة عدد من المعايير القويه لحفظ الخصوصية وحماية الأشخاص من الاختراق او التجسس.
- يمكن أن تمنع ميزة منع حذف الرسائل والحالات وكذلك ميزة منع الازعاج ومنع المتطفلين.
- تغيير في الأشكال وتنسيقها من خلال تفعيل شكل اي قسم وتعيين ثيمات معينة حيث انه يوفر لك قدرة كبيرة في التحكم بشكل الواتس بدون قيود
- التنوع أشكال الخط وتغيير الحجم وضبط خلفية.
- وضع رمز او بصمة وقفل الحساب الوتساب.