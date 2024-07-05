اخر اصدار واتساب عمر الأخضر بجميع المميزات الجديدة

واتساب عمر العنابي من افضل التطبيقات المعدلة من التطبيق الأصلي على الاطلاق، حيث انه يحتوي على عدد كبير من الاضافات والمميزات الرائعه التي يستفيد منها المستخدم وجذب عدد كبير من الأفراد فهو عبارة عن تطبيق مراسلة يتفوق على تطبيق الرسمي بعدد من الإضافات الكثيرة لذلك سوف نعرض لكم هذه المميزات وكيفيه تحميل التطبيق خلال المقال التالي.

واتساب عمر الاخضر

تم اطلاق وتساب عمر الاخضر لاول مره 2009 وأصبح من التطبيقات الشهيرة مثل الفيس بوك وانستقرام وغيرها حيث يسمح لجميع المستخدمين بالتواصل مع بعضهم من خلال الاتصال بالانترنت ويحتوي واتساب عمر الأخضر على العديد من الخصائص الاستثنائية التي يحتاج اليها المستخدم لذلك بدأ العديد يتجه نحو تحميل واتساب عمر الأخضر وسوف نعرض لكم خطوات التحميل للاستفادة من التجربة الرائعه وتكون كالتالي:

يجب عليك النقر على الرابط الخاص واتس اب عمرو الاخضر.

ثم اضغط على داونلود حتى تبدأ عملية التنزيل مباشرة وبعد ذلك اضغط على تثبيت وقم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف ورمز التاكيد.

وبعد ذلك اكتب الاسم وقم بالتوجه الى حسابك واضافة الاصدقاء.

مميزات وتساب عمر الاخضر

من اهم مميزات واتساب عمر الاخضر ما يأتي: