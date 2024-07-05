“وزارة العمل العراقية توضح”.. رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، ووفقا لما تم تردد من تساؤلات من قبل المواطنين بشأن موعد نزول كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية، قامت أيضا بالرد على هذه التساؤلات موضحة أن كشوفات الرعاية لم تنزل بعد، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

كيفية التسجيل للحصول على الوجبة السابعة بالعراق

أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأنها تعمل حاليا على دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين للحصول على الدعم المقدم، كما أوضحت أن هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها للتسجيل للحصول على الدعم، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الرقمية، والقيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام باختيار أيقونة الخدمات الاجتماعية، وبالتالي اختيار الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

الانتظار حتي يتم ظهور كشوفات الرعاية الاجتماعية، ومن ثم القيام بالبحث عن الاسم.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضعها، والتي يلزم اتباعها حتي عملية الحصول على الدعم بشكل صحيح، ومن ضمن هذه الشروط: