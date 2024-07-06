“الحلقة 29 مدبلجة“ مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني أولى الحلقات الحصرية بجودة hd

يعتبر البحث عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني من الأشياء التي اختلت محركات البحث في الآونة الأخيرة، حيث أن مسلسل صلاح الدين من المسلسلات التي أطلقت مؤخرا ولكنه نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح يتابعه عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في السطور القادمة.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يروي مسلسل صلاح الدين قصة القائد صلاح الدين الأيوبي والذي ينتمي للدولة الأيوبية والجدير بالذكر أنه خاض العديد من الحروب والصراعات والهدف من هذا هو تحرير القدس وسوف ينجح في هدفه بالفعل ومن المعروف عن صلاح الدين أنه كان ذكي وبارع في قيادة الجيش وذلك ما كان يساعده في تحقيق الانتصار في حروبه، ووفقا لما أعلنت عنه الشركة المنتجة للمسلسل أنهم الآن في مرحلة تصوير مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وسوف يتم عرضه في الشهور القادمة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

صرحت بعض المصادر الفنية أنه من المقرر عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني في خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2024 وسوف يتم عرضه القنوات التالية:

قناة TRT

وهي من القنوات التي يتم استقبالها بشكل مجاني وتقوم بعرض حلقة من المسلسل كل أسبوع ويمكنكم تنزيلها من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة الفجر الجزائرية

وهي حازت على حق نشر المسلسل وهي من القنوات المجانية والتردد الخاص بها هو: