“وزارة التربية الوطنية“ موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر ورزنامة العطل المدرسية

سوف نوضح لكم في السطور التالية موعد الدخول المدرسي 2025 والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر وهذا بعد التساؤلات العديدة من قبل الطلاب، الجدير بالذكر أن شهر سبتمبر هو الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد وهذا في كل من المدارس الخاصة الحكومية، ويجب العلم أن الجهات التعليمية المسؤولة سوف تقوم بوضع كتاب يوضح الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها وهذا من أجل تطوير العملية التعليمية.
الدخول المدرسي 2025
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر عن موعد الدخول المدرسي 2025 والذي سوف يبدأ من شهر سبتمبر وينتهي في شهر يونيو، وقامت أيضا بتوضيح بدء العام الدراسي بالنسبة لكل من الطلاب والإداريين والمعلمين والذي سوف يكون على النحو التالي:
- سوف يبدأ الطلاب عامهم الدراسي يوم 21 من سبتمبر 2025.
- بينما المعلمين والإدارات المحلية سوف تبدأ من يوم 7 من سبتمبر 2025.
- أما فيما يخص الإدارة المركزية سوف تبدأ العام الدراسي الخاص بها يوم 1 من سبتمبر 2025.
رزنامة العطل المدرسية الجزائر 2025
من المقرر أن العام الدراسي الجديد في الجزائر سوف يشهد العطل الرسمية التالي:
- عطلة العام الميلادي الجديد وهو يوم 1 يناير.
- يوم 12 يناير عطلة رسمية وهذا بمناسبة العام الأمازيغي الجديد.
- عطلة عيد الفطر وهي يوم 8 من أبريل وسوف تستمر لمدة 3 أيام.
- عطلة عيد العمال وسوف تكون اليوم الأول من شهر مايو.
- إجازة عيد الأضحى وهذا بداية من يوم 16 من يونيو وسوف تستمر لمدة 4 أيام.
- إجازة يوم 6 من يوليو وهذا بمناسبة العام الهجري الجديد.
- عطلة يوم 17 من يوليو وذلك بمناسبة عاشوراء.
- إجازة المولد النبوي الشريف وذلك يوم 15 من سبتمبر.
- عطلة عيد الثورة وذلك يوم 1 من نوفمبر.