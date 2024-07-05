“وزارة التربية الوطنية“ موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر ورزنامة العطل المدرسية

سوف نوضح لكم في السطور التالية موعد الدخول المدرسي 2025 والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر وهذا بعد التساؤلات العديدة من قبل الطلاب، الجدير بالذكر أن شهر سبتمبر هو الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد وهذا في كل من المدارس الخاصة الحكومية، ويجب العلم أن الجهات التعليمية المسؤولة سوف تقوم بوضع كتاب يوضح الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها وهذا من أجل تطوير العملية التعليمية.

الدخول المدرسي 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر عن موعد الدخول المدرسي 2025 والذي سوف يبدأ من شهر سبتمبر وينتهي في شهر يونيو، وقامت أيضا بتوضيح بدء العام الدراسي بالنسبة لكل من الطلاب والإداريين والمعلمين والذي سوف يكون على النحو التالي:

سوف يبدأ الطلاب عامهم الدراسي يوم 21 من سبتمبر 2025.

بينما المعلمين والإدارات المحلية سوف تبدأ من يوم 7 من سبتمبر 2025.

أما فيما يخص الإدارة المركزية سوف تبدأ العام الدراسي الخاص بها يوم 1 من سبتمبر 2025.

رزنامة العطل المدرسية الجزائر 2025

من المقرر أن العام الدراسي الجديد في الجزائر سوف يشهد العطل الرسمية التالي: