هتعمليها كل يوم من حلاوتها.. أسهل طريقة لعمل كيكة الشكولاته وبدون فرن سهلة وسريعة

كيكة الشكولاته من اشهى انواع الكيك والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، حيث يمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة بدون الحاجه إلى فرن، وبطعم خطير لا يقاوم.

طريقة عمل كيكة الشكولاته

يمكنك عمل كيكة الشكولاته بكل سهولة ماعليكي سوي إحضار المقادير التالية:

1 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

1 ملعقة من الفانيليا.

بيضتين.

1/4 كوب ماء.

للتزيين نحتاج إلى واحد كوب من كريمة الخفق، وقطعتين وسط من الشكولاته الخام.

خطوات تحضير كيكة الشكولاته

هناك عدة خطوات لابد من إتباعها لعمل كيكة الشكولاته بطعم شهى ولذيذ، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

فى وعاء الخلاط ضعي البيض والسكر والفانيليا واخفقي جيدا.

وبالتدريج أضيفي الزيت واستمري فى الخفق حتي تحصلين على فوم ثقيل .

وفى إناء ضعي الدقيق والبيكنج بودر واضيفي إليه الكاكاو واخلطي المكونات مع بعضها.

اسكبي خليط البيض على الدقيق واضيفي إليه الفانليا وقلبي جيدا بيديكي أو باستخدام المضرب اليدوي.

اضيفي الماء بالتدريج حتي تحصلين على قوام كريمي مظبوط.

احضري مقلاة عميقة مدهونة بالزيت، ثم صبي خليط الكيك بها.

ارفعي المقلاة على نار عالية لمدة 5 دقائق ثم نقلل النار ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج تماما.

وباستخدام الشوكة قومي بعمل ثقوب فى الكيكة وصبي فوقها صوص الشكولاته، ثم اتركي الكيكه حتي تبرد تماما، وتقدم.

طريقة عمل صوص الشكولاته