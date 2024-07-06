رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول لجميع الأقسام (تجاري – صناعي – فندقي – زراعي) بالاسم ورقم الجلوس

انتهى الطلاب من الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية بأقسامها المتنوعة، والآن ينتظرون موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حيث انتهى طلاب الدبلومات بأنواعها (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي) من الامتحانات منذ يوم 27 يونيو الماضي ومنذ هذا اليوم وهم يبحثون عن موعد ظهور النتيجة ويترقبونها بفارغ الصبر، ومن المرتقب إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، إليكم التفاصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

لم تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حتى الآن عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، ولكن تشير العديد من المصادر إلى أن أعمال التصحيح الخاصة بكراسات إجابات الطلبة والطالبات قد انتهت بالفعل وتمت المراجعة، وتعمل جميع كونترولات التصحيح في الوقت الحالي على تجميع ورصد درجات الطلاب، وذلك استعداداً لاعتمادها من جانب السيد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في الساعات المقبلة، ويتم الإعلان عن نسب النجاح في كل قسم بمفره وكذلك يتم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية بكل قسم، ومن ثم يتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعدما يتم تفعيل الرابط من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بعدما يعتمد الوزير النتيجة، حيث حددت الوزارة رابط إلكتروني موحد يمكن للجميع الاستعلام عن النتائج من خلاله، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-