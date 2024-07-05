منذ اعوام كثيرة والدراما التركية تكتسح الشاشة التلفزيونية وتصنع ضجة كبيرة في عالم المسلسلات خاصة تلك التاريخية، لا يجد الناس موضوع للتحدث امتع من معرفة الأحداث التاريخية سابقا وما الذي كان يمر بالبلاد، كما أنهم يهتمون وينتظرون موعد عرض المسلسل التاريخي مؤسس عثمان ومعرفة القنوات الناقلة للمسلسل وهذا ما نتطرق للتحدث عنه في هذا التقرير.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي لتركيا على ATV الفضائية، يتناول المسلسل قصة تاريخية تدور حول تأسيس الدولة العثمانية والأحداث المثيرة التي دارت خلالها، حيث امتلأت بالكثير من الأحداث منها المشوق والمثير ومنها ما هو مليئ بالقسوة والغدر ويحكي أيضا عن ملخص حياة نجل أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

أبطال مسلسل مؤسس عثمان

شارك بأداء بالمسلسل باقة كبيرة من ألمع النجوم الأتراك والذين ساهموا بشكل كبير جدا في نجاح المسلسل نجاح كبير، ومنهم:

يلدز كاجري أتكسويبوراك

ديديم بالتشين

أوزتشيفيت أو زوجة تورار

ألما تزريك

تامر إيجيبت

يغيت أوشان

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مؤسس عثمان

قامت اول حلقة من مسلسل مؤسس عثمان بعرض احداث عديدة ومشوقة ومثيرة حدثت بعد موت عثمان نجل أرطغرل حيث انه بعد وفاته مباشرة قامت الإمبراطورية البيزنطية باحتلال واختلاس قلعة كيكاوس بشكل كامل مما دفع تورغوت ألب بمحاولة بناء الدولة العثمانية من جديد وأعد جيش قوي وكبير من جنوده لمواجهة البيزنطيين والتخلص منهم بشكل نهائي، وقد حدث بالفعل ما خطط له وتمكن من هزيمتهم والقضاء عليهم في أول حلقة واستطاع أن يسترجع منهم قلعة كيكاوس وكان ذلك نصر كبير لإبطال مخططاتهم الخبيثة ونواياهم الشريرة.