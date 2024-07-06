خطوات استخراج نتائج الباكالوريا في سوريا 2024 موقع وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات بالاسم فقط

تمثل نتائج الباكالوريا في سوريا 2024 أبرز النتائج الهامة التي اهتم بها الطلاب من أجل التعرف عليها حيث يمكن من خلالها يستطيعون تحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي، وقد أكدت مصادر مؤكدة أن النتائج سوف تعلن عنها خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وفي هذا السياق سوف نتعرف عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الباكالوريا في سوريا 2024

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج الباكالوريا في سوريا 2024 خلال الآونة الماضية حيث بدأت امتحانات شهادة البكالوريا للدورة الأولى لعام 2024 في القسمين العلمي والأدبي يوم 26 يونيو الماضي، واستمرت حتى 13 يوليو.

وقد بدأت عمليات التصحيح في جميع الكنترولات التعليمية في الولايات السورية في اليوم التالي، ورغم تعطل بعض الأعمال خلال عيد الأضحى، إلا أن اللجان التصحيح تعمل بجهد كبير لاستكمال تصحيح وإعلان النتائج في الأيام القادمة.

ووفقًا للمصادر المطلعة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج في النصف الأول من شهر يوليو حيث تم تخصيص رابط موقع وزارة التربية السورية ليكون بوابة الاستعلام الإلكتروني، حيث يمكن لجميع الطلاب في المحافظات السورية الاستعلام عن نتائجهم بسهولة دون الحاجة لزيارة الإدارات المدرسية.

خطوات استخراج نتائج الباكالوريا في سوريا 2024

يستطيع الطلاب استخراج نتائج الباكالوريا في سوريا 2024 بعد اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة التربية السورية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية.

أو اذهب إلى موقع نتائج الامتحانات.

اختر تبويب “النتائج الامتحانية”.

حدد “نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولى 2024”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الثلاثي للطالب ورقم الاكتتاب الخاص به.

حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على زر “عرض النتيجة”.

وبهذه الخطوات، يمكن للطالب الحصول بسهولة على نتيجة امتحان البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.