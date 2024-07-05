“بنك التنمية الإجتماعية السعودي يوضح”.. إمكانية الحصول على سلفة 30000 ريال سعودي عن طريق برنامج نفاذ الوطني بالتقسيط

يعمل بنك التنمية الإجتماعية على القيام بتقديم سلفة نقدية وذلك يكون من خلال برنامج نفاذ، حيث بنك التنمية الإجتماعية يعتبر واحد من أهم البنوك المقدمة للدعم داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن هذا البنك يسعي الى تقديم الدعم للمواطنين السعوديين، وذلك من خلال رفع مستوي معيشتهم، حيث أصبح بإمكانك الآن امتلاك مبلغ تمويل بقيمة 30000 ريال سعودي، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

كيفية إيداع سلفة نقدية عن طريق نفاذ

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على سلفة نقدية بقيمة 30000 ريال سعودي، وذلك عن طريق نفاذ، بالإضافة إلى إمكانية سداد المبلغ على أقساط ميسرة تصل إلى 12 شهر، كما أن البنك يقدم ميزة عدم سداد القرض في حالة الوفاة، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببوابة نفاذ الوطني.

ومن ثم القيام باختيار أيقونة طلب جديد.

الضغط على أيقونة العمل الحر، ومن ثم اختيار التمويل الموسمي.

القيام بقراءة الشروط الخاصة ب السلفة جيدا ثم الإقرار بالموافقة عليها.

وبالتالي القيام برفع جميع المستندات المطلوبة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة، والتأكد من صحتها مع إدخال البيانات الخاصة بالعمل الحر.

القيام بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ما هي شروط الحصول على سلفة عن طريق نفاذ من بنك التنمية

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل بنك التنمية، حتى يتمكن المتقدم من الحصول على سلفة عن طريق برنامج نفاذ، وذلك في حالة استيفائه لهذه الشروط، ومن ضمن هذه الشروط: