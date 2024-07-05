“استعلم الأن”.. حساب المواطن يوضح هل مازال التسجيل متاح للمستفيدين وشروط الإستحقاق

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن الإستمرار في صرف الدعم الاضافي، والاستمرار أيضا في التسجيل في حساب المواطن حتى نهاية العام، حيث يهدف إلى استفدت جميع الفئات من الدعم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها قبول أو رفض الطلب، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

قامت هيئة الموارد البشرية بالإعلان عن وجود مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في برنامج حساب المواطن، والذي يعد واحد من أهم برامج الدعم المقدمة داخل المملكة، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمنصة حساب المواطن.

وفي حالة عدم امتلاك حساب شخصي يتم إنشاء حساب جديد.

القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة، ومن ثم التأكد من صحة هذه البيانات.

ومن ثم ادخال كلمة المرور التي تم إرسالها على الهاتف من قبل برنامج حساب المواطن.

القيام برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وبالتالي قراءة الشروط والأحكام جيدا ثم الإقرار بالموافقة عليها.

ما هي شروط استحقاق الدعم

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل برنامج حساب المواطن، والتي يجب على المستفيد استيفاء هذه الشروط، وذلك حتي يتمكن من الحصول على الدعم، بالإضافة إلى أن قيمة الدعم المقدم تختلف من فئة لأخرى باختلاف قيمة صافي الدخل الشهري للأسرة، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: