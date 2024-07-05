رابط الاستعلام عن الإسكان العسكري في الاردن وشروط التقديم للجدد

أطلقت القوات المسلحة في الأردن، دفعة جديدة من المقبولين ضمن مبادرة الإسكان العسكري التي يتم توفيره للعديد من الأفراد العساكر والضباط المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أمكانية الإستعلام عن الإسكان العسكري، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن الإسكان العسكري في الأردن 2024

من أهم الخطوات التي يجب مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن الإسكان العسكري المقدم لدى أفراد العاملين في القوات المسلحة الأردنية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع القوات المسلحة.

كما يجب أن يتم إدخال اسم المتقدم وكلمة السر.

مع اختيار منحة الإسكان العسكري أو القرض.

كتابة المعلومات المعنية بطلب الإستعلام عن الإسكان العسكري.

النقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالإسكان العسكري.

شروط الإسكان العسكري للجدد

ولكي يتم قبول المتقدمين الجدد في قرض الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، فلابد من انطباق مجموعة من الشروط كالأتي:-