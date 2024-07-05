“محبي المسلسلات التركية”.. مواعيد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان، والإنتهاء منه سوف يتم عرض الجزء السادس من المسلسل، وذلك لكل محبي المسلسلات التركية في العالم، حيث أن مسلسل قيامة عثمان يعد من المسلسلات التاريخية، والتي تروي الأحداث الحقيقة المؤسس عثمان وكيف تم إنشاء الدولة العثمانية، وقد حاز هذا المسلسل على إعجاب الملايين حول العالم، بالإضافة إلى تحقيق لنسبة مشاهدة مرتفعة، وسوف نقوم بعرض التفاصيل.

ما هي مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

نظرا البحث المتواصل من قبل محبي مسلسل قيامة عثمان حول معرفة موعد عرضة، فإنه سوف يتم عرض المسلسل في شهر سبتمبر القادم، وذلك سوف يكون يوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وأن عدد حلقات المسلسل 165 حلقة على قناة الفجر، حيث أن هذا المعاد هو الموعد الذي يتم عرض المسلسل فئة منذ بداية من الجزء الاول، هذا وقد تم توضيح أن المسلسل سوف يكون أكثر تشوقا نظرا للتغيير في الممثلين والديكور، وأيضا القيام بالإهتمام بالأداء التمثيلي.

نتيجة للإنتظار الكبير من عشاق الدراما التركية حول العالم فإنه سوف يتم عرض المسلسل، والذي يتكون من 165 حلقة في المواعيد الاتية:

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان التاريخي على قناة ATV في تمام الساعة الثامنة من كل أسبوع يوم الأربعاء، بتوقيت السعودية ومصر.

كما يتم عرضة أيضا على قناة الفجر الجزائرية كل أسبوع يوم خميس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بالإضافة إلى ذلك أن المسلسل سوف يكون مدبلج.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سوف نقوم بعرض تردد بعض القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان:

قناة ATV

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11628.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل التصريح 5/6.

معدل الترميز 27500.

قناة الفجر الجزائرية