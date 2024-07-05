حملها الآن اخر تحديثات ببجي 3.3 مود اطلانس وخرائط جديدة

قامت الشركة المطورة للعبة ببجي الإلكترونية بإطلاق تحديث جديد للعبة بهدف تحسين طريقة اللعب فيها ولإضافة محتوي جديد بداخلها، ويعد تحديث ببجي 3.3 هو من التحديثات القوية التي ظهرت في النسخة التجريبية، حيث تم إضافة مجموعة من الأدوات والأسلحة الجديدة لإدخال روح المنافسة والتشويق خلال اللعب، وخلال ذلك المقال سوف نتحدث حول خطوات تحميل تحديث الجديد 3.3.
تحديث ببجي 3.3 Beta PUBG Mobile
يريد الكثير من محبي لعبة ببجي تحميل التحديث الجديد للعبة والاستفادة من الإضافات الحديثة المتواجدة بها، حيث يتم تحميل التحديث على الجوالات التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد من خلال التوجه إلى متجر جوجل بلاي وعلى هواتف الآيفون عبر متجر آب ستور.
أهم الإضافات الموجودة في تحديث ببجي الجديد
يحتوي تحديث لعبة ببجي الجديد على مجموعة من الإضافات المميزة، وهذه الإضافات جاءت كالتالي.
- هذا التحديث يحتوي على خرائط جديدة بالإضافة إلى الخرائط الموجودة بالفعل في التحديث القديم للعبة.
- ومن ثم تم إضافة مجموعة من الأسلحة والأدوات الجديدة كالأسلحة القناصة والبنادق الهجومية وغير ذلك.
- أيضا تم إدخال بعض المركبات الجديدة في اللعبة ومن أهمها المركبات العسكرية وبعض المركبات المخصصة للطرق الغير مستوية.
- كذلك تم إضافة بعض التطورات والتحسينات في الرسومات المتعلقة باللعبة مثل انعكاسات المياه وعوامل الطقس.
- يحتوي هذا التحديث الجديد من اللعبة على الكثير من المكافآت والجوائز التي تستطيع الاستفادة منها عندما تقوم بتحميل اللعبة.
- يتواجد في التحديث الأخير من اللعبة الكثير من المناطق السرية كما تحتوي على مدينة اطلانتس الجميلة.