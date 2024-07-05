حملها الآن اخر تحديثات ببجي 3.3 مود اطلانس وخرائط جديدة

قامت الشركة المطورة للعبة ببجي الإلكترونية بإطلاق تحديث جديد للعبة بهدف تحسين طريقة اللعب فيها ولإضافة محتوي جديد بداخلها، ويعد تحديث ببجي 3.3 هو من التحديثات القوية التي ظهرت في النسخة التجريبية، حيث تم إضافة مجموعة من الأدوات والأسلحة الجديدة لإدخال روح المنافسة والتشويق خلال اللعب، وخلال ذلك المقال سوف نتحدث حول خطوات تحميل تحديث الجديد 3.3.

تحديث ببجي 3.3 Beta PUBG Mobile

يريد الكثير من محبي لعبة ببجي تحميل التحديث الجديد للعبة والاستفادة من الإضافات الحديثة المتواجدة بها، حيث يتم تحميل التحديث على الجوالات التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد من خلال التوجه إلى متجر جوجل بلاي وعلى هواتف الآيفون عبر متجر آب ستور.

أهم الإضافات الموجودة في تحديث ببجي الجديد

يحتوي تحديث لعبة ببجي الجديد على مجموعة من الإضافات المميزة، وهذه الإضافات جاءت كالتالي.